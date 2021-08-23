Они отрабатывали все этапы снайпинга: от выбора и обустройства позиции до практических навыков ведения огня.

В Киевской области завершился специальный курс подготовки снайперов по стандартам НАТО.

Об этом сообщает портал МВД.

"Курс для снайперов такого типа проводился в Нацгвардии впервые. Инструкторы Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) оказали значительную помощь в его организации и проведении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гвардейские снайперы получили немало теоретических знаний и практических навыков. Они отрабатывали все этапы снайпинга, начиная с выбора и обустройство снайперской позиции, скрытого передвижения и маскировки, военной топографии и заканчивая совершенствованием практических навыков по ведению огня по различным целям и его корректировки.

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"Имейте в виду, что надо все время учиться, все время практиковаться", - добавил он.

Сообщается, что во время тренировок снайперы получили устойчивые навыки и усовершенствовали мастерство, усвоили учебную программу по системе НАТО и передали канадским коллегам опыт, приобретенный в боевых действиях, а Национальная гвардия в свою очередь прошла очередной этап развития сотрудничества с операцией UNIFIER.

На каждом этапе подготовки участники курса после освоения теории и практики проходили зачетные стандарты, на выполнение которых имели лишь несколько попыток. Итогом подготовки стало выполнение комплексного тактического задания.

После составления стандартов и выполнения итоговой комплексной снайперской задачи по боевой стрельбе курсанты получили сертификаты и удостоверения о прохождении специального курса подготовки снайперов. Лучшим из них вручили особые награды.

Новый курс стал основой для создания учебной программы базовой подготовки снайперов, которая будет отвечать стандартам НАТО, добавили в ведомстве.

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Автор: Тамара Отовская