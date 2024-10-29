Также там прояснили профессиональную судьбу и врачей, которые сейчас работают в составе МСЭК.

Нынешних руководителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) исключат из обновленной системы врачебных комиссий.

Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения (Минздрава). Что касается других врачей, которые сейчас работают в составе МСЭК, то они смогут податься на работу в больницы с 1 января следующего года. Основным критерием, по которому их будут отбирать - это ведение врачебной практики.

Как отметили в Минздраве, это нововведение нужно для того, чтобы экспертизу проводили врачи, которые имеют актуальный уровень медицинских знаний.

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Дела, которые уже приняты на отбор в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

Решения, которые МСЭК примут до 31 декабря, будут действовать, за исключением тех, по которым ведется расследование.

Скандалы с МСЭК

22 октября президент Владимир Зеленский на заседании СНБО обсудил коррупцию в МСЭК, раздачу "инвалидности" прокурорам. Тогда было принято решение оликвидации МСЭК до конца года, проверке и аудите инвалидности чиновников.

Позже министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после ликвидации МСЭК их полномочия будут переданы в кластерные и сверхкластерные больницы в регионах, которые имеют необходимые квалификации и оборудование.

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