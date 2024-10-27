В законопроекте о реформе МСЭК предусмотрены антикоррупционные предохранители, отметил нардеп.

Наработанный Министерством здравоохранения Украины законопроект о реформировании МСЭК глобально учитывает все, что необходимо.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Суспільного".

Он напомнил, что еще в мае 2023 года правительство взяло на себя обязательства провести реформу МСЭК. "Поэтому этот закон писался не на скорую руку, он уже прошел общественное обсуждение. По решению Совета нацбезопасности и обороны он должен быть внесен, то есть зарегистрирован в ВРУ до 1 ноября", - отметил Радуцкий.

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По его словам, Комитет будет рассматривать это безотлагательно. "Я не уверен, что он единодушно будет в Комитете поддержан, но в целом этот закон будет проголосован. В том сомнения нет. Что касается дополнений каких-то, то на сегодняшний день глобально в законе учтено все, что необходимо. Но детали всегда появляются во время дискуссии. Но это все равно будет ко 2-му чтению. В целом, я надеюсь, что до конца года этот закон будет проголосован Верховной Радой и подписан президентом Украины, чтобы в январе 2025 года уже все заработало по новым условиям", - прокомментировал нардеп.

Политик рассчитывает, что первое чтение будет в ноябре. Две недели после этого, по регламенту, будут собирать правки. Как только пройдет срок в две недели, Комитет рассмотрит эти поправки, и законопроект вынесут для голосования на ближайшее заседание Рады.

Говоря об антикоррупционных предохранителях в законопроекте, Радуцкий озвучил некоторые из них, которые, по его мнению, должны быть действенными. "Это тотальное обязательное декларирование всех работников, кто будет приобщен к определению по международной классификации потери функциональности человека. Это врачи мультидисциплинарных комиссий в кластерных и надкластерных больницах. Обязательное декларирование, так же как у депутатов, министров", - отметил он.

Второй фактор, по его словам, это полная диджитализация процесса. "Потому что подделать бумажку, или уничтожить одну и написать другую, - так происходило. Полная диджитализация - это когда не будет бумажек, все будет вноситься в систему е-Helsi, которая есть в системе здравоохранения", - пояснил Радуцкий.

Он отметил, что в электронной системе очень трудно что-то подменить или что-то сделать задним числом. "И третий антикоррупционный рычаг - что это не отдельно взятое какое-то учреждение, как сегодня МСЭКи, это мультидисциплинарная комиссия, которая работает в кластерной или надкластерной больнице. То есть это врачи, которые ежедневно общаются с пациентами, которые понимают состояние, а не просто читают бумажки, как это делали МСЭКовские", - отметил Радуцкий.

По его словам, для обжалования решений не будет центрального МСЭК:

"Это уже будет институт, который один на всю Украину. Этот институт будет заниматься дополнительной экспертизой, если будет спорный вопрос, но он не будет выносить никаких решений".

Он отметил, что нынешние региональные МСЭК будут сейчас продолжать работать, но под контролем правоохранителей и других привлеченных людей.

"Правительством создана совместная рабочая группа, куда вошли представители Минздрава, Министерства соцзащиты, представители силовых структур, которые будут проверять те справки, которые уже были выданы, те решения и вести контроль за всеми МСЭКами. Почему не можем сегодня остановить работу этих МСЭК? Люди не могут ждать два-три месяца, пока заработает новая система", - пояснил глава профильного парламентского Комитета.

Нардеп подчеркнул, что когда человек потерял конечность на войне или гражданский во время террористического обстрела - они не могут ждать 1 января. "Они уже должны получить и помощь, и направление на протезирование, должны получить группу инвалидности. Даже для того, чтобы быть демобилизованным из ВСУ, это решение должно быть принято. Поэтому точно мы не можем останавливать", - сказал Радуцкий.

В центре внимания новости свежие о ликвидации МСЭК

В октябре из-за скандала с прокурорами-инвалидами и в целом злоупотреблений при оформлении инвалидности, президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий. В рамках реформы глава государства требует ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии с 31 декабря 2024 года. Также президент поручил разработать план цифровизации всех этапов прохождения медико-социальных экспертных комиссий.

Кроме того, Зеленский поручил правительству, правоохранителям и областным администрациям проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов. В случае выявления нарушений - привлечь виновных к ответственности. Также планируется провести аудит начисленных чиновникам пенсий по инвалидности.

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