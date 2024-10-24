Ликвидация Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) - это один из шагов на пути к реформированию системы, но сама по себе она не гарантирует преодоления коррупции. Ведь проблема заключается не только в структуре МСЭК, но и в людях, работающих в этой системе, и в организационных недостатках, которые позволяют коррупции процветать. То есть, злоупотребления и взяточничество не исчезнут автоматически с ликвидацией комиссий. А, учитывая, что Украина в условиях войны с Россией сталкивается с кадровым дефицитом, существует большая вероятность, что значительная часть работников МСЭК будет устроена в новую систему из-за нехватки квалифицированных специалистов. Это может создать риск того, что старая культура злоупотреблений и коррупционных схем перейдет в новые структуры.
Для того, чтобы ликвидация МСЭК стала реальным шагом к улучшению, необходимо реализовать следующие ключевые изменения:
- Диджитализация процессов. Перевод оценки инвалидности в цифровой формат значительно снизит влияние человеческого фактора и возможности для коррупции. Автоматизированные системы принятия решений позволят уменьшить влияние коррупционеров на процессы.
- Прозрачные критерии оценки. Новая система должна базироваться на международных стандартах, таких как Международная классификация функционирования (МКФ). Это поможет стандартизировать процедуры и сделать их менее субъективными. Прозрачные правила оценки будут понятными для всех и уменьшат возможности для манипуляций.
- Внешний контроль и надзор. Необходимо создать систему независимого контроля и надзора за работой новых органов, которые будут отвечать за оценку инвалидности. Общественный контроль и привлечение внешних экспертов поможет повысить ответственность и подотчетность.
- Повышение ответственности за коррупцию. Люди, которые были уличены в коррупционных действиях, не должны иметь возможность продолжать работать в новой системе. Важно обеспечить жесткую правовую ответственность для тех, кто злоупотребляет своим положением, и внедрить механизмы для проверки добропорядочности работников новых структур.
- Кадровое обновление. В новой системе важно проводить ротацию кадров и привлекать новых специалистов, которые имеют высокий уровень квалификации и добропорядочности. Это снизит риск сохранения старых коррупционных схем и практик.
Кадровый голод и реформа МСЭК
Одной из проблем реформирования МСЭК, как указано выше, является кадровый голод. Учитывая кадровый дефицит в Украине, многие нынешние работники скомпрометированных МСЭК действительно могут быть привлечены к работе в новой системе. Это - объективная реальность, с которой придется работать. Но для того, чтобы снизить риски от перехода старых кадров, необходимо внедрить:
- Тщательную проверку предыдущей деятельности работников МСЭК, особенно тех, кто был вовлечен в коррупционные схемы. Лица, причастные к злоупотреблениям, не должны занимать ответственные должности в новой системе.
- Повышение квалификации - работники, которые перейдут к новой системе, должны пройти обучение по новым процедурам, международным стандартам и этическим нормам. Это поможет повысить профессиональный уровень и создать новую культуру труда.
- Мониторинг и оценка деятельности новой структуры позволит оперативно выявлять любые признаки злоупотреблений и коррупции. Это можно сделать через внутренние антикоррупционные органы и независимые проверки.
Стоит помнить, что ликвидация МСЭК станет эффективным шагом только при условии комплексного реформирования всей системы оценки инвалидности. Без надлежащего контроля, кадрового обновления и внедрения цифровых решений старая проблема коррупции может просто переместиться в новые структуры.
Сергей Лысенко, управляющий партнер GRACERS