Ликвидация Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) - это один из шагов на пути к реформированию системы, но сама по себе она не гарантирует преодоления коррупции. Ведь проблема заключается не только в структуре МСЭК, но и в людях, работающих в этой системе, и в организационных недостатках, которые позволяют коррупции процветать. То есть, злоупотребления и взяточничество не исчезнут автоматически с ликвидацией комиссий. А, учитывая, что Украина в условиях войны с Россией сталкивается с кадровым дефицитом, существует большая вероятность, что значительная часть работников МСЭК будет устроена в новую систему из-за нехватки квалифицированных специалистов. Это может создать риск того, что старая культура злоупотреблений и коррупционных схем перейдет в новые структуры.

Для того, чтобы ликвидация МСЭК стала реальным шагом к улучшению, необходимо реализовать следующие ключевые изменения:

Диджитализация процессов. Перевод оценки инвалидности в цифровой формат значительно снизит влияние человеческого фактора и возможности для коррупции. Автоматизированные системы принятия решений позволят уменьшить влияние коррупционеров на процессы.

Прозрачные критерии оценки. Новая система должна базироваться на международных стандартах, таких как Международная классификация функционирования (МКФ). Это поможет стандартизировать процедуры и сделать их менее субъективными. Прозрачные правила оценки будут понятными для всех и уменьшат возможности для манипуляций.

Внешний контроль и надзор. Необходимо создать систему независимого контроля и надзора за работой новых органов, которые будут отвечать за оценку инвалидности. Общественный контроль и привлечение внешних экспертов поможет повысить ответственность и подотчетность.

Повышение ответственности за коррупцию. Люди, которые были уличены в коррупционных действиях, не должны иметь возможность продолжать работать в новой системе. Важно обеспечить жесткую правовую ответственность для тех, кто злоупотребляет своим положением, и внедрить механизмы для проверки добропорядочности работников новых структур.

Кадровое обновление. В новой системе важно проводить ротацию кадров и привлекать новых специалистов, которые имеют высокий уровень квалификации и добропорядочности. Это снизит риск сохранения старых коррупционных схем и практик.

Кадровый голод и реформа МСЭК

Одной из проблем реформирования МСЭК, как указано выше, является кадровый голод. Учитывая кадровый дефицит в Украине, многие нынешние работники скомпрометированных МСЭК действительно могут быть привлечены к работе в новой системе. Это - объективная реальность, с которой придется работать. Но для того, чтобы снизить риски от перехода старых кадров, необходимо внедрить:

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Тщательную проверку предыдущей деятельности работников МСЭК, особенно тех, кто был вовлечен в коррупционные схемы. Лица, причастные к злоупотреблениям, не должны занимать ответственные должности в новой системе.

Повышение квалификации - работники, которые перейдут к новой системе, должны пройти обучение по новым процедурам, международным стандартам и этическим нормам. Это поможет повысить профессиональный уровень и создать новую культуру труда.

Мониторинг и оценка деятельности новой структуры позволит оперативно выявлять любые признаки злоупотреблений и коррупции. Это можно сделать через внутренние антикоррупционные органы и независимые проверки.

Стоит помнить, что ликвидация МСЭК станет эффективным шагом только при условии комплексного реформирования всей системы оценки инвалидности. Без надлежащего контроля, кадрового обновления и внедрения цифровых решений старая проблема коррупции может просто переместиться в новые структуры.

Сергей Лысенко, управляющий партнер GRACERS