Украинская армия уже больше 30 дней мужественно противостоит российской агрессии. В Украине проводится всеобщая мобилизация, и ряды ВСУ постоянно пополняются. Все военнослужащие имеют определенные права и льготы от государства, сообщает Министерство обороны Украины. Статус ветерана войны также получат добровольцы Территориальной обороны.
Выплаты для военнослужащих ВСУ
Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное (продовольственное, вещное) и денежное обеспечение.
Во время военного положения полицейские, пограничники и военные получают дополнительное вознаграждение в размере 30000 грн на месяц. Размер вознаграждения увеличивается до 100000 гривен для тех, кто берет непосредственное участие в боевых действиях.
Семьи погибших военнослужащих получат единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен.
Уволенные военные получат единовременную помощь в размере 4% выплат за каждый месяц службы, но не менее 25% всех выплат.
Отпуск для военных
Во время военного положения предоставляются два вида отпуска:
- по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, но не более двух суток в один конец;
- по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-больничной комиссии.
Какие права имеют военные
- Право на бесплатную медицинскую помощь в военных госпиталях.
- Досрочный выход на пенсию: 55 лет для мужчин, 50 лет для женщин.
- Сохранение места работы, должности, среднего заработка за военным на время службы.
- Освобождение мобилизированных ФЛП от уплаты единого социального взноса.
- Непрекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности ФЛП.
- Зачисление время службы в страховой стаж, стаж работы и стаж работы по специальности.
- Выплата военной пенсии во время службы. После окончания службы пенсии будут выплачивать с учетом дополнительной выслуги лет.
- Освобождение от штрафов за невыполнение финансовых обязательств и процентов по кредиту.
- Возможность получить статус участника боевых действий, что предусматривает льготы на жилищно-коммунальные услуги, проезд, санаторно-курортное лечение, получение земельных участков, жилья и т.д.
- Семьи погибших военных будут получать повышенную пенсию.