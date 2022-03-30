Льготы для военных ВСУ / фото ua.depositphotos.com

Украинская армия уже больше 30 дней мужественно противостоит российской агрессии. В Украине проводится всеобщая мобилизация, и ряды ВСУ постоянно пополняются. Все военнослужащие имеют определенные права и льготы от государства, сообщает Министерство обороны Украины. Статус ветерана войны также получат добровольцы Территориальной обороны.

Выплаты для военнослужащих ВСУ

Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное (продовольственное, вещное) и денежное обеспечение.

Во время военного положения полицейские, пограничники и военные получают дополнительное вознаграждение в размере 30000 грн на месяц. Размер вознаграждения увеличивается до 100000 гривен для тех, кто берет непосредственное участие в боевых действиях.

Семьи погибших военнослужащих получат единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен.

Уволенные военные получат единовременную помощь  в размере 4% выплат за каждый месяц службы, но не менее 25% всех выплат.

Отпуск для военных

Во время военного положения предоставляются два вида отпуска:

  • по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, но не более двух суток в один конец;
  • по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-больничной комиссии.

Какие права имеют военные

  • Право на бесплатную медицинскую помощь в военных госпиталях.
  • Досрочный выход на пенсию: 55 лет для мужчин, 50 лет для женщин.
  • Сохранение места работы, должности, среднего заработка за военным на время службы.
  • Освобождение мобилизированных ФЛП от уплаты единого социального взноса.
  • Непрекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности ФЛП.
  • Зачисление время службы в страховой стаж, стаж работы и стаж работы по специальности.
  • Выплата военной пенсии во время службы. После окончания службы пенсии будут выплачивать с учетом дополнительной выслуги лет.
  • Освобождение от штрафов за невыполнение финансовых обязательств и процентов по кредиту.
  • Возможность получить статус участника боевых действий, что предусматривает льготы на жилищно-коммунальные услуги, проезд, санаторно-курортное лечение, получение земельных участков, жилья и т.д.
  • Семьи погибших военных будут получать повышенную пенсию.

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