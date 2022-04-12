Мужчину убили российские оккупанты еще 28 февраля.

Волонтер Лилия Ярошевская полтора месяца искала родного брата Дениса Топчия, который в первые дни войны исчез вблизи города Буча Киевской области.

Чем закончились эти поиски она рассказала изданию Волынь Post.

По ее словам, осенью прошлого года Денис со своей семьей переехали в дом в селе Мироцкое, что недалеко от Бучи. Уже в первые дни войны оккуанты начали захватывать некоторые населенные пункты в Киевской области: начались бои за Бучу и окрестные деревни.

Через четыре дня после российского вторжения, 28 февраля, он решил поехать за едой и водой для детей в Бучу. Жена хотела поехать с ним, но мужчина настоял на своем – отправился на молоцикле в путь сам.

"Он уехал и больше живым его не видели. Мы распространяли информацию о поиске, люди массово делали репосты. Но никто ничего не знал. Впоследствии нашлись свидетели, которые видели, что парня на мотоцикле убили. Однако выяснилось, что это не Денис. Убитого опознали родственники. 39 дней поисков ничего не дали. Мы верили, что он жив, что он в плену", – рассказала Ярошевская.

Когда оккупанты отошли и Вооруженные силы Украины освободили Бучу, двоюродный брат Лилии и Дениса уехал на поиски пропавшего и нашел его мертвым. Дениса убили прямо посреди дороги на въезде в Ворзель в 5 км от Бучи.

"О его гибели сообщила мама. В этот момент земля исчезла под ногами, а сердце разорвалось на кусочки. 39 дней мой братик лежал на трассе убитый, пока мы жили надеждами", - поделилась волонтер.

Судмедэкспертиза показала, что мужчина скончался сразу. Его убили близ блокпоста, который обустроили российские военные.

Денису было 34 года. У него осталась жена и двое детей: 4-летняя Ульяна и 2-летний Никита. В настоящее время женщина с ними находится в Чехии.

Супруга погибшего Анна Топчий 10 апреля опубликовала на своей странице видео Дениса Казанского. На нем видны страшные кадры с места убийства Дениса и других жителей на въезде в Ворзель. "Гореть вам в аду, кто сделал это с моим мужем", — подписала она.

Вас также могут заинтересовать новости: