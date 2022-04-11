С Ириной попрощались на ее собственном дворе 11 апреля. У нее остался муж и две взрослые дочери.

В Михайловке-Рубежовке возле Бучи сегодня простились с Ириной Филькиной - женщиной, фото руки с красным маникюром которой облетело весь мир. Ее убили российские оккупанты в начале марта: россияне, оккупировавшие тогда Бучу, расстреляли женщину, когда она ехала на велосипеде домой, чтобы взять вещи и вернуться на работу.

Как говорится в сюжете ТСН, Ирине в день, когда родные узнали о ее гибели, должно было исполниться 53 года. Она, несмотря на уговоры дочери не эвакуировалась, продолжила ходить на работу. При этом была волонтером, готовя еду для теробороны Киева.

После освобождения Бучи от оккупантов родные некоторое время не могли отыскать ее тело, направленное в один из моргов.

С Ириной попрощались на ее собственном дворе 11 апреля. У нее остался муж и две взрослые дочери.

Напомним, как писал УНИАН, убитую россиянами в Буче женщину опознали по красному маникюру - Ирину узнала местная визажистка, которую женщина посещала накануне войны.

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