За взятки руководитель факультета обеспечивал курсантам допуск к полетам.

В Кропивницком СБУ задержала при получении 5 тыс. долл. неправомерной выгоды декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета.

Об этом сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины.

По данным следствия, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий.

"Деньги он требовал, несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в 11,5 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки в размере 5 тыс. долл.

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Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности руководства вуза к правонарушению.

Крушение самолета с курсантами на Харьковщине: что произошло

Вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел катастрофу военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

С 26 сентября 2020 года учебные полеты на Ан-26 и их аналогах были прекращены.

ГБР назвало четыре версии крушения самолета. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

28 октября 2020 правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26Ш, главные из них - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

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Автор: Светлана Макринская