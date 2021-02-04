В то же время поддерживают соответствующую инициативу 23% опрошенных.

75% украинцев высказались против предоставления законодательного права на частное владение огнестрельным оружием.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.

В то же время соответствующую инициативу поддерживают 23% опрошенных.

Читайте такжеРада рассмотрит законопроект об обороте гражданского оружия (онлайн)

Как проводился опрос

Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Законопроект о легализации оружия в Украине

20 января Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к ней (№4335).

Законопроектом в Украине вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются основы его ведения.

Предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности за ущерб, который может быть нанесен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Законопроектом определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, наследования гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, хранения гражданского оружия, применения гражданского огнестрельного оружия для защиты и тому подобное.

Проектом закона устанавливаются общие принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи