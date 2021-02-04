75% украинцев высказались против предоставления законодательного права на частное владение огнестрельным оружием.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.
В то же время соответствующую инициативу поддерживают 23% опрошенных.
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Как проводился опрос
Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.
Законопроект о легализации оружия в Украине
- 20 января Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к ней (№4335).
- Законопроектом в Украине вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются основы его ведения.
- Предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности за ущерб, который может быть нанесен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.
- Законопроектом определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы.
- Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, наследования гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, хранения гражданского оружия, применения гражданского огнестрельного оружия для защиты и тому подобное.
- Проектом закона устанавливаются общие принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.
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