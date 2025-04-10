Когда гражданина мобилизуют, он, как правило, сам должность не выбирает, отметил эксперт.

Мобилизация в Украине мужчин, которым более 50 лет, возможна, однако есть определенные особенности.

Мужчин в таком возрасте обычно не отправляют на передовую, об этом в комментарии УНИАН рассказал юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

По словам эксперта, мужчин 50+ пытаются привлекать к работе на тыловых должностях.

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Как мобилизуют мужчин 50+? Что учитывают при этом?

Мобилизация мужчин, которым более 50 лет в целом происходит в общем порядке, поскольку мобилизационный возраст в Украине установлен от 25 до 60 лет. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, которым более 50 лет, должны находиться на воинском учете, могут получить повестку и должны проходить медицинский осмотр - военно-врачебную комиссию и иметь актуальные военно-учетные данные.

На сегодня процедура мобилизации лиц в возрасте свыше 50 лет в целом ничем не отрезается от привлечения в армию других людей, подлежащих мобилизации, однако есть одна особенность. Эта особенность не урегулирована законодательно, а предусмотрена директивой командующего Сухопутными войсками, изданной в 2024 году. В документе говорится, что мужчин от 50 до 60 лет, как правило, не привлекают к службе в боевых подразделениях.

Где служат 50+?

Мужчин старше 50 лет пытаются привлекать к работе на тыловых должностях, поскольку в большинстве случаев лица в таком возрасте уже имеют ряд заболеваний или травм, в результате чего они, как правило, пригодны к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях и подразделениях логистики.

Куда мобилизуют 55-летних?

Есть сегодня определенная практика, что, если мужчине 55 лет или больше, к примеру, 57 или 58, то их, как правило, стараются не трогать, в частности, если они подписывают контракт. Сейчас контракт заключается на срок от трех лет, и ТЦК и СП стараются не заключать контракты с такими лицами, поскольку предельный возраст службы составляет 60 лет, и потенциальный контрактник может сразу списаться после того, как ему исполнится 60.

Аналогичная ситуация и с мобилизацией. Мне на практике известны случаи, что ТЦК и СП не рассматривают активно мужчин в возрасте 57-58 лет, потому что в целом их мобилизация не принесет каких-то эффективных результатов, и они близки к предельному возрасту и смогут уволиться со службы на этом основании или по состоянию здоровья, как это часто бывает.

Если уж и встал вопрос о мобилизации мужчины в возрасте более 55 лет, то, скорее всего, он получит должность не на передовой.

Может ли военный 50+ самостоятельно выбрать должность?

Если военному более 50 лет, то он сможет выбрать себе должность, если будет подписывать контракт. Когда человека мобилизуют, он, как правило, сам должность не выбирает. Такого человека отправляют в учебный центр, и там уже будет определяться его специализация.

Что надо знать 50-летним мужчинам при мобилизации - на что обратить внимание?

Важно понимать, что после 45 лет во время ВВК для призывников, кроме осмотра пятью врачами, также обязательно проводится еще и флюорография и отбираются анализы, в частности, общий анализ крови.

За этим стоит следить во время медицинского осмотра. Если человек не прошел полностью медицинский осмотр, - это нарушение процедуры мобилизации, и на практике я с таким встречался.

справка Сергей Ланкин Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Представляет интересы военнослужащих и их семей. Общественный деятель и волонтер. Автор ряда реформ, направленных на улучшение социальных гарантий в сфере ветеранской политики. Юридический советник ряда благотворительных проектов по помощи участникам российско-украинской войны.

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