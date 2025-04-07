На отношение украинцев к мобилизации повлияла в том числе и Россия, считает Самойленко.

В Украине есть ряд проблем, связанных с мобилизацией. Их, в частности, активно раскручивает Россия в своей пропаганде. Такое мнение высказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко в эфире "Radio NV".

"Устойчивое состояние информационных проблем, которые у нас накопились и касаются мобилизации - принудительной или не принудительной - оно накоплено и довольно значительное. Мы с подачи россиян создали такое большое количество мифов и подкрепили их позорной реальностью. Россияне используют очень точный подход - тебе не надо побеждать на поле боя армию, которая туда не дойдет. Поэтому саботаж мобилизации - это первоочередная задача их информационной политики", - сказал Самойленко.

Он также рассказал о личном отношении к уклонению от мобилизации в Украине.

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"Мне, как человеку, который находится на войне с 2016 года, несмотря на ранения, плен - стыдно говорить о том, что есть мужчины, которые прячутся под юбкой от мобилизации. Это позор. Если люди боятся умереть - окей. Проблема в том, что на войну нельзя идти, если ты боишься умереть. Не надо бояться умереть, все умрут. Это момент психологически тяжелый. Но первоочередная основа военной подготовки - моральная готовность убивать и быть готовым убитым. Это правила игры", - добавил Самойленко.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне генерал армии США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украине удалось решить некоторые проблемы нехватки войск, в частности за счет расширения круга подходящих новобранцев.

Между тем "Украинская правда" пишет, что в случае принятия законопроекта об увольнении со службы и ротации, то одномоментно демобилизовать надо было бы 108 тыс. военных, среди которых 14 тыс. офицеров.

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