На этой неделе украинцев удивил подзабытый вид уличной политики - обливание зеленкой и бросание оппонента в мусорку.

Во вторник, 13 июня, бывший депутат Верховной Рады, а ныне политолог Тарас Черновол подвергся нападению в Киеве. Группа крепких ребят облила его зеленкой и неизвестной жидкостью, после чего политика бросили в мусорный бак.

Данную акцию устроили некие активисты, которые заявили, что таким способом они отстаивают честь и достоинство Алины Михайловой – невесты погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Если вы всё ещё не понимаете, как честь девушки связана зеленкой на лице Черновола, УНИАН разобрал для вас всю историю от начала до конца.

С чего все началось - пост Черновола в телеграм

29 мая Тарас Черновол опубликовал в своем Телеграм пост о том, что на "5 канал" приглашают только "зеленых и подолигархических шмар". Эту публикацию он проиллюстрировал скриншотом из интервью Алины Михайловой ведущей канала Янине Соколовой.

Справка УНИАН. Алина Михайлова – боевой медик, глава медицинской службы механизированного батальона "Волки Да Винчи", депутат Киевсовета от партии "Голос". Была возлюбленной Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи") – первого украинского добровольца АТО, получившего звание Герой Украины прижизненно. В ходе полномашстабного вторжения РФ Коцюбайло командовал собственным подразделением "Волки да Винчи", погиб в начале марта этого года. На похороны Коцюбайло приходил лично президент Владимир Зеленский.

Таким образом Черновол случайно или намеренно публично оскорбил невесту одного из самых известных героев российско-украинской войны. Позднее скандальная публикация исчезла из Телеграм-канала Черновола.

Реакция Михайловой и скандал

В течение следующих нескольких дней политолога активно критиковали в соцсетях за оскорбление Михайловой. Девушка тоже не стала отмалчиваться и обвинила Черновола в работе на Януковича (с 2004 по 2009 год Черновол активно сотрудничал с Партией регионов и был депутатом Верховной Рады в составе "региональной" фракции) и на Порошенко (многие сегодня считают Черновола неофициальным голосом Порошенко в соцсетях). Также Михайлова опровергла связи с Офисом президента.

"Ты - гниль, которая разделяет украинцев. Ты делаешь это сейчас в штабе Порошенко, когда "разгоняешь" ненависть, оскорбления и напраслину на несогласных с вами людей", - написала Михайлова в своем телеграм.

Реагируя на нарастающий скандал, Черновол опубликовал огромный пост, в котором утверждал, что слова "зеленые и подолигархические шмары" не касались Михайловой.

"Именно Михайлову я здесь не оскорбляю. Мне это и не интересно – я пишу о тенденциях. Оскорбительное слово относится к следующей теме о свободе слова. И речь там о завсегдатаях властного телемарафона (...) Употребить конкретное слово из сообщения непосредственно к Михайловой я бы и не мог. При всем негативном отношении к ней, я имею принципы высказываний о женщинах", – оправдывался Черновол.

Нападение на Черновола

По всей видимости, стороны не сочли инцидент исчерпанным, и сторонники Михайловой решили наказать экс-нардепа демонстративно. 13 июня его подкараулили в Киеве, облили зеленкой и неизвестной жидкостью (в сети утверждают, что это была моча), после чего бросили в мусорный бак.

Сразу после нападения Черновол начал звонить в полицию - прямо из мусорника, что видно на фото. Однако дожидаться приезда полицейских экснардеп не стал, а попытался скрыться. Активисты его преследовали некоторое время, выкрикивая слова "Позор!" в громкоговоритель.

Алина Михайлова не оставила без комментария данное происшествие.

"Невероятно рада, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны осматриваться, а не умничать по телевидению", - написала она в своем Твиттер.

В свою очередь Тарас Черновол заявил, что нападение на него было "заказом" Офиса президента.

"Зеленский возродил эти банд-формирования времен януковича-захарченко-петрова. Сегодняшнее нападение очень четко свидетельствует, что я попал в точку в каком-нибудь из своих материалов в телеграмм или ютюб", – написал он в своем телеграм.

Версии случившегося

Источники в штабе "Евросолидарности" выразили уверенность, что нападение на Черновола было одобрено в ОП. Якобы там очень любят такие нападения на соратников Порошенко, а Михайлову якобы рассматривают в качестве перспективного политического проекта в орбите ОП.

А вот в партии "Голос", которую представляет Михайлова, и которая тоже не в ладах с Банковой, считают иначе. Там полагают, что нападение на Черновола – это не более чем личная реакция друзей погибшего Коцюбайло на оскорбления в адрес его невесты.

И здесь стоит упомянуть, что в свое время Михайлова попала в "Голос" по протекции известного шоумена, а ныне волонтера Сергея Притулы. Некоторые считают, что акция с Черноволом – это эпизод не особо скрываемого конфликта между Притулой и Порошенко.

Реакция общественности

Комментируя инцидент с обливанием Черновола зеленкой, писатель и журналист Ян Валетов отметил, что данное событие не похоже на отстаивание чести и достоинства девушки.

"Если бы кто-нибудь из друзей Да Винчи просто дал Тарасу в пятак за оскорбление жены покойного, я бы и дальше молчал. Правильно бы дал. Но эта стая с мочой, зеленкой и мусорником - немножко не о чести и достоинстве вдовы. Это о другом. Будем мы жить по закону или под властью быдла?" - написал он в своем телеграм.

Свое мнение по данной истории попытался высказать известный телепродюсер Игорь Кондратюк.

"Есть "Волки Да Винчи" - доблестное героическое подразделение защитников отечества, созданное героем Украины, великим воином Дмитрием Коцюбайло. А есть "титушки вдовы Да Винчи" - бесчестная стая трусов на службе депутата Киевсовета", - писал Кондратюк в Twitter.

Позднее он удалил этот твит, объяснив это тем, что "мог случайно обидеть" кого-то из воинов "Волков Да Винчи".

Примечательно, что пятый президент Петр Порошенко тоже не оставил случившееся без внимания.

"Не менее важна, чем мощь наших Вооруженных сил Украины, чем помощь наших партнеров, союзников, наше внутреннее единство. У нас есть один враг – это Путин. Я понимаю, что устали, я понимаю, что нервы. Но надо прекратить срач, извините на слове. Надо держать единство вплоть до нашей полной победы", - заявил лидер "Евросолидарности".