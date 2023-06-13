Депутат Тараса Чорновил назвал Алину Михайлову "подолигархической ш*арой".

Сторонники руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой в Киеве облили неизвестной жидкостью из бутылки, зелёнкой и бросили в мусорник экс-народного депутат Тараса Чорновила за то, что он назвал Михайлову "подолигархической ш*арой", сообщает корреспондент УНИАН.

Сын выдающегося украинского деятеля Вячеслава Чорновила - Тарас 29 мая опубликовал пост в своем телеграм-канале с фрагментом интервью Алины Михайловой украинской журналистке Янине Соколовой, где возмутился, что якобы "зелено-ватных мразот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать.

Алина Михайлова - что о ней известно

Напомним, что 10 марта в центре Киеве украинцы отправили в "последнее путешествие" украинского героя Дмитрия Коцюбайло. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Невеста погибшего украинского героя-легенды Дмитрия Коцюбайло, известного по позывному "Да Винчи", рассказала жуткие подробности о том, как теряла любимого на собственных руках. Она вспомнила, как ее погибший на войне любимый "Да Винчи" учил ее говорить слово "кохаю".

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