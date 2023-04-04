Девушка не сдержала эмоций, вспоминая своего погибшего любимого.

Украинский парамедик Алина Михайлова вспомнила, как ее погибший на войне любимый "Да Винчи" учил ее говорить слово "кохаю".

В интервью Front 18 она призналась, что первое время говорила ему: "Я люблю тебя". Но однажды военный Дмитрий Коцюбайло сказал ей, что любить можно родителей, друзей, животных, а мужчине нужно говорить "кохаю".

"У нас не было слова "люблю". Мы не использовали его по отношению друг к другу. Он мне сказал: ""Кохаю" - это то слово, которое я чувствую к тебе. И хочу, чтобы ты это слово чувствовала по отношению ко мне так же, как и я к тебе"", - со слезами на глазах сказала девушка.

Видео дня

Она добавила, что именно военный-герой "Да Винчи" научил ее говорить это слово и чувствовать его так, как и он.

"Он мне говорит: "Я тебя не люблю, я тебя "кохаю"". А я говорю, что у нас уже год отношения, а я до сих пор в него влюблена", - добавила Алина.

По ее словам, "Да Винчи" влюбленность назвал плохим словом, потому что если ты влюблен, то ты еще не "кохаєш". Во время этого разговора с любимым она призналась ему в своих чувствах и сказала, что до сих пор в него влюблена и действительно "кохає" его.

"Да Винчи" погиб на войне

7 марта украинский военный погиб в боях под Бахмутом. Через три дня Дмитрия Коцюбайло похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле.

С 18 лет он воевал за Украину, защищал Покровск, Пески, Саур-Могилу. "Да Винчи" был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: