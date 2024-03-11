Бронированию будут подлежать, в частности, работники топливно-энергетического комплекса и операторы связи.

В правительстве планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы, также бронирование будет касаться определенных профессий. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, бронированию будут подлежать все чиновники категории А, рабочие предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, а также работники полиции.

Из бизнеса, по информации депутата, забронируют полностью работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

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Также получают возможность для бронирования:

те, кто получает зарплату от 35 000 грн.

плательщики НДФЛ в размере более 6,3 тыс грн, и ЕСВ более 7,7 тыс грн;

айтишники, а именно резиденты "Дія сіті", при условии уплаты НДФЛ свыше 6,3 тыс грн.

"Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с ОП месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 000 грн", - написал Гончаренко.

Бронирование работников в Украине - последние новости

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал, что в законопроекте об усилении мобилизации расширят категорию забронированных работников.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации. По его словам, правительство хочет сделать подход к бронированию более справедливым - в первую очередь, должны быть забронированы люди, обеспечивающие жизнедеятельность страны.

В то же время экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский отметил, что кроме высокой зарплаты, характеристикой для определения количества забронированных работников должно быть само предприятие - сколько налогов оно платит, скольким людям платит зарплату.

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