По словам Несходовского, очень важно учитывать характеристики предприятий и давать им возможность бронировать больше рабочих в зависимости от этих характеристик, чтобы не создать коллапс в экономике.

Кроме высокой зарплаты, характеристикой для определения количества забронированных работников должно быть само предприятие - сколько налогов оно платит, скольким людям платит зарплату. Об этом заявил украинский экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"Если у человека есть значительная заработная плата, с которой уплачиваются налоги, это может быть основой для бронирования. Но когда я говорю "значительная", то где-то в размере в три раза выше, чем, например, по отношению к средней по Украине. Тогда это абсолютно обоснованно, показать, что конкретный работник является ценным для данного предприятия", - подчеркнул Несходовский.

В то же время, по его словам, очень важно учитывать характеристики предприятий и давать им возможность бронировать больше рабочих в зависимости от этих характеристик, чтобы не создать коллапс в экономике.

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"Надо понимать, что при отсутствии определенного бронирования работников, данное предприятие просто останавливается и не может выполнять свои функции. Именно поэтому должны быть учтены также и характеристики самого предприятия - например, уровень уплаты налогов, уровень средней заработной платы в целом для данного предприятия - чтобы не оказалось, что там 10 работников получают минимальную заработную плату, а один получает трехкратный размер средней заработной платы в Украине. И в совокупности этих моментов мы можем установить определенный объем бронирования, который даст возможность предприятиям продолжать нормально работать, и в то же время проводить мобилизацию среди украинцев", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных как таковая, что может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики - аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "предел".

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит новый механизм для бронирования: он предусматривает привязку не к зарплате рабочих, а к объему налогов, которое платит предприятие, и его роль в наполнении бюджета.