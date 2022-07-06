Он уверен, что Украина не будет освобождать Крым военным путем, все произойдет мирно.

Оккупированный Россией Крым вернется в состав Украины сразу после снятия всех санкций с РФ и смены власти в стране-агрессоре.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил астролог Влад Росс.

Он считает, что новая российская власть будет всячески добиваться снятия санкций с России. И для этого она и вернет Крым.

Астроэксперт уточнил, что полуостров будет в составе Украины снова в ближайшем будущем, уже после 2025-го года.

"Это может пройти сразу после 2025 года, когда Плутон войдет в зодиакальный знак Водолея и Россия начнет сыпаться. То есть такая ситуация будет, что самой РФ после 2025-го может не быть", – прогнозирует Росс.

Он уверен, что Украина не будет освобождать Крым военным путем, все произойдет мирно.

Ранее астролог Влад Росс предрек судьбу Крымского моста, открытого лично Путиным на территории аннексированного полуострова 15 мая 2018 года.

Вас также могут заинтересовать новости: