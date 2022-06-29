В Киеве уже не раз звучали заявления, что ВСУ дойдут до Крыма. Похоже, оккупационные власти на полуострове всерьёз обеспокоились.

В то время, как на материковой части Украины продолжаются боевые действия из-за полномасштабного вторжения России, в оккупированном Крыму журналисты заметили активную подготовку к предстоящей войне.

В издании "Крым. Реалии" назвали несколько признаков того, что оккупационные "власти" полуострова готовятся к военным действиям.

Боятся "террористов"

С 25 июня до 10 июля на полуострове был объявлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Несмотря на поставки оружия через полуостров, в первые недели войны такие меры не принимались.

Отметим, что "желтый" уровень вводится в случае подтвержденной информации о реальной возможности совершения теракта. В таком случае усиливается контроль как за местными гражданами и за приезжими: где находятся, куда ездят, как регистрируются на новом месте. В Керчи в целях безопасности даже заварили крышки люков на центральных улицах.

На данный момент его ввели на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Так де "желтый" уровень ввели на объектах транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива, энергетики, промышленности, водного хозяйства и мелиорации.

Авиация и судоходство

До 10 июля запрещен выход в Азовское море маломерных судов – прогулочных и парусных, включая почему-то доски для серфинга, нельзя плавать даже на надувных матрасах. Приостановлена работа санитарной авиации: тяжелых пациентов перевозят по полуострову на скорых.

Пляжи

В Севастополе оккупационные "власти" запретили ходить на пляжи в Севастопольской бухте и на "Ушаковую балку". Также запрещено посещение пляжа "Хрустальный" в ночное время, ограничен доступ на несколько участков Севастопольской и Южной бухт.

Российский так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев объясняет это "проведением специальной военной операции в Украине".

Не работает санитарная авиация

Пока в Крыму действуют ограничения из-за войны и антитеррористической угрозы, приостановлена и работа санитарной авиации, сообщают российские СМИ. Госпитализация пациентов в лечебные учреждения Крыма и соседней России проводится наземными маршрутами на специализированных автомобилях.

Чего боятся оккупанты в Крыму

Угрозой для Крыма российские оккупационные власти считают заявления Киева о намерениях вернуть полуостров под контроль Украины.

Представитель Зеленского в Крыму отметила, что для возвращения Крыма рассматриваются все возможные варианты.

15 июня генерал-майор ВСУ, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области Дмитрий Марченко заявил, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что "попытки посягнуть на Крым" будут рассматриваться "в качестве провозглашения войны России".

На это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил, что "возврат временно оккупированной территории Крыма будет осуществлен без попыток, сразу".

Напомним, несколько ранее сообщалось, что ВСУ, вероятно, будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота РФ, расположенного в бухте оккупированного Севастополя.

Справка УНИАН. В 2014 году Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым, а затем начала военное вторжение на Донбассе.

24 февраля 2022 года режим Путина развязал полномасштабную войну против Украины.

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