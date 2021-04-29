Учительница одной из школ Закарпатской области во время урока в младших классах повышала голос, а потом схватила ученика за волосы и начала трясти за якобы плохо выполненную классную работу.
Об этом сообщает ТСН.
Читайте такжеБили ногами в пах: под Днепром три школьницы избили второклассникаВидео с урока снял кто-то из присутствующих и обнародовал знакомый родителей, чьи дети учатся в этой школе. По его словам, на кадрах учительница одной из школ в Раховском районе, которая не первый раз применяет такие "методы обучения".
"Здесь недописано! Бери переписывай заново! Дата, классная работа! Все, как должно быть! ... Чего сокращаешь упражнения? Четыре строки должно быть! А у тебя сколько? Три с половиной! Переписывай! Перемены у тебя нет!", - накричала женщина на мальчика, схватив его за волосы.
По словам журналистов, им пока не удалось связаться с учебным заведением, так как обнародованный в сети номер телефона оказался неправильным.
В полиции Закарпатья утверждают, что относительно этого случая в милицию никто не обращался, однако полицейские обнаружили инцидент во время мониторинга соцсетей и зарегистрировали событие. Также в полиции подтвердили, что случай произошел в Раховском районе.
"Сотрудники уже установили, что это за школа, какой класс и личность учительницы. Будут проводить проверку и во время нее определят правовую квалификацию этого события", - рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан.
Другие инциденты в школах
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