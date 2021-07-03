Сообщение о готовности российских кораблей оказать помощь украинскому рыболовном судну является очередным фейком.

Российские корабли игнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна, на котором произошла авария в Черном море.

Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны, по данным Главного управления разведки Минобороны, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну «ОД-2592», на котором ночью 3 июля произошла авария в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы является «очередным информационным мероприятием России».

В Минобороны добавили, что распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков.

Читайте такжеЛукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной (видео)При этом названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ к украинскому суда не приближались, несмотря на получение сигнала SOS.

Что предшествовало

В субботу утром Россия заявила, что направила ракетный катер Черноморского флота «Ивановец» якобы на «помощь» украинскому рыболовному судну, которое терпит бедствие в Черном море.

По данным ГПСУ, рыболовецкое судно "ОД-2592" было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал SOS.

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря проходят международные военные учения Sea Breeze с участием более 30 стран, в том числе Украины и США. К ним привлекли 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

В течение этого времени России неоднократно под предлогом «тренировок» отправляла в воды своих военных. Утром, 3 июля, оккупанты сообщили о вылете 10 истребителей и перехватчиков для якобы отработки ракетных и бомбовых ударов по условному «врагу».

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Автор: Виктория Токарева