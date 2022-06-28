Он рассказал, что много людей было возле одного из магазинов бытовой техники, в это время была выгрузка товара, примерно там и произошел ракетный удар.

В канун Дня Конституции Украины, российская армия нанесла ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Днем там находилось много людей. По данным ГСЧС, сейчас известно о 18 погибших, 60 раненых, 36 человек считаются пропавшими без вести.

В эфире "Сніданку з 1+1" один из очевидцев этой трагедии на Полтавщине - Алексей Ладысь рассказал, что как раз был с женой в торговом центре, когда туда попала вражеская ракета. Семейной паре удалось чудом спастись, сейчас им морально сложно прийти в себя.

"Прийти в себя еще не успели. Мы с женой были в самом ТРЦ, когда раздался взрыв. Нам чудом удалось выйти оттуда без единого ранения. Нас спасло везение, родились в рубашке. В этот момент мы были у выхода из центра, раздался взрыв, мы с женой друг друга сразу потеряли, поскольку туман из пыли и обломков был очень сильным. Мы выбежали оттуда на ощупь, смогли добраться до машины, отогнали ее, авто также посекло обломками после взрыва", - прокомментировал свидетель событий.

Алексей не остался в стороне, а пытался самостоятельно вернуться в здание и помочь пострадавшим, однако задымление не позволяло там дышать.

"Я вернулся, пытался кого-то вытащить. Только со второго раза я вообще смог зайти в здание, так как там вообще было нечем дышать. Среди посетителей ТРЦ те, кто мог идти – им удалось выйти своими силами", - отметил горожанин.

На вопрос ведущих, как люди отреагировали на сигнал воздушной тревоги и почему не покинули помещения ТРЦ, Алексей отметил, что они лично с женой, узнав о сирене, сразу отправились на кассу и направились к выходу, а в самом здании оставалось много работников.

"Я думаю, что у многих программа тревоги на телефонах стоит, поэтому все были в курсе. В самом ТРЦ сообщения о тревоге не было. Лично мы услышали сирену, пошли сразу на кассу, рассчитались, и сразу отправились на выход. В то время и произошел взрыв. В ТРЦ оставались работники, некоторые "островки" были закрыты, однако уборщицы, продавцы – они оставались на месте", - сказал очевидец событий.

Комментируя это страшное событие, Алексей не смог подобрать слов. Он отметил, что много людей было возле одного из магазинов бытовой техники, в это время была выгрузка товара, примерно там и произошел ракетный удар.

"В фильмах и играх вы такого не увидите никогда. Как люди в крови пытались оттуда выбраться. Везде все летает пыль, обломки, у людей паника, все пытаются выбежать. Нам повезло, что мы были со стороны выхода и примерно понимали, куда нам нужно бежать", - подчеркнул Алексей.

Молодая семья находилась еще возле ТРЦ в течение 15 минут после взрыва. Говорит, что решили добраться ближайшего бомбоубежища, поскольку побоялись, что может быть еще один "прилет". Как говорит очевидец, за это время возле ТРЦ уже были кареты скорой помощи, которые помогали пострадавшим.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Позже выяснилось, что торговый центр не закрылся во время воздушной тревоги. Для разбирательств в город приехала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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