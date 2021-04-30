Украинцы должны примириться друг с другом, несмотря на историческое прошлое и региональные разногласия.
Читайте также"Нечего праздновать": Вятрович о марше по случаю годовщины создания дивизии "Галичина"Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире политического шоу "Право на владу".
Телеведущая политического шоу задала Кравчуку вопрос о том, смогут ли регионы Украины примириться друг с другом, поскольку история у них разная.
"Даже вопрос нельзя ставить: можем или нет. Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием. Нам, например, сейчас, чтобы догнать Польшу, нужно 50 лет", - отметил Кравчук.
Кравчук считает, что для того, чтобы украинцы примирились с прошлым, у них должны быть единые взгляды на национальную стратегию страны.
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