Кравчук считает, что для того, чтобы украинцы примирились с прошлым, у них должны быть единые взгляды на национальную стратегию страны.

Украинцы должны примириться друг с другом, несмотря на историческое прошлое и региональные разногласия.

Читайте также"Нечего праздновать": Вятрович о марше по случаю годовщины создания дивизии "Галичина"Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире политического шоу "Право на владу".

Телеведущая политического шоу задала Кравчуку вопрос о том, смогут ли регионы Украины примириться друг с другом, поскольку история у них разная.

"Даже вопрос нельзя ставить: можем или нет. Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием. Нам, например, сейчас, чтобы догнать Польшу, нужно 50 лет", - отметил Кравчук.

Кравчук считает, что для того, чтобы украинцы примирились с прошлым, у них должны быть единые взгляды на национальную стратегию страны.

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Автор: Ирина Погорелая