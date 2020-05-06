Министерство здравоохранения сообщило президенту, что все деньги были перечислены в регионы.

Президент Владимир Зеленский приказал найти виновных в срыве обещанных доплат медикам, которые борются с эпидемией COVID-19.

Об этом он сказал во время селекторного совещания с представителями Кабинета министров и главами государственных ведомств, передает lb.ua.

Министерство здравоохранения сообщило президенту, что все деньги были перечислены в регионы. По словам министра Максима Степанова, он провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. Оказалось, что местные власти в основном считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства политике с 2003 года. Поэтому, даже имея деньги, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам.

Читайте такжеВ Украине COVID-19 заболели более 2,5 тысяч медиков, 14 из них в реанимации

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

Сегодня, 6 мая, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что обещанные 300% зарплат всем медикам, которые противодействуют COVID-19, будут выплачены в ближайшие дни.

Читайте также: