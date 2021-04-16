По мнению бизнеса, внедрение STEM-образования в вузах играет особую роль в подготовке квалифицированных кадров.

Кооперация государственной системы образования и производственных компаний в виде внедрения совместных программ стажировки студентов и создания бизнесом собственных современных вузов будет способствовать лучшей подготовке кадров, квалификация которых сможет удовлетворить современные рынки, уверены представители бизнеса, по мнению которых современная система образования в Украине не может в полном объеме удовлетворить потребности бизнес-среды.

"Она (система образования – УНИАН) устарела, поэтому проигрывает борьбу со стороны инициатив бизнеса. ИТ-компании создают собственные университеты, кружки и Академии, быстрые в обучении учеников и студентов», - сказал председатель Винницкой ИТ-Ассоциации Дмитрий Софина.

С этим мнением соглашаются представители и других сфер экономики.

«Компании идут в учебные заведения, чтобы дать возможность стажироваться будущим выпускникам. Ведь квалифицированные выпускники смогут быстро влиться в сферу деятельности бизнеса», - отметил HR-лидер аграрной компании Corteva Agriscience в Украине и Польше Владимир Миропольский.

Чтобы способствовать подготовке квалифицированных кадров, некоторые производственные компании модернизируют материально-техническую базу учебных заведений, с которыми сотрудничают. Например, группа компаний «Автострада» выбрала такую форму взаимодействия с Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом, Житомирский автомобильно-дорожным колледжем и Национальным транспортным университетом.

Тем временем, группа компаний «Метинвест» в июне 2020 года основала в Мариуполе собственный вуз – «Метинвест Политехника» - первый негосударственный горно-металлургический университет с правом выдачи дипломов государственного образца.

Как сообщают в компании «Метинвест», вуз получил лицензии Министерства образования и науки Украины на проведение курсов повышения квалификации по трем специальностям («Металлургия», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Горное дело»). Первые слушатели - пока это только сотрудники группы Метинвест - уже повышают уровень знаний.

Читайте такжеПроизводственные компании жалуются на нехватку квалифицированных кадров рабочих профессий – эксперт"В этом году планируем пройти процедуру лицензирования бакалавриата, сформировать правила приема и уже в 2022 году набирать бакалавров. Предусмотрен конкурсный отбор, как и в государственных вузах. Будем создавать дополнительные возможности для поступления, грантовые и стипендиальные программы», - рассказывает ректор «Метинвест Политехника» Александр Поважный.

Он добавил, что команда университета будет внедрять в обучении принципы STEM-образования. Это направление в образовании охватывает естественные науки (Science), технологии (Technology), техническое творчество (Engineering) и математику (Mathematics).

«Внедрение технологий STEM-образования требуется, чтобы готовить конкурентоспособных специалистов с набором компетенций, навыков и умений не сегодняшнего дня, а будущего», - подчеркивает ректор «Метинвест Политехника».

Представители бизнес-сообщества из всех экономических сфер соглашаются с тем, что внедрение STEM-образования в вузах играет особую роль в подготовке квалифицированных кадров.

«Быть конкурентным специалистом в мире, который стремительно диджитализируется, - задача, с которой может помочь STEM», - сказала координатор университетской программы GlobalLogic Евгений Сакало.

При этом, представители украинских компаний отмечают, что государству уже сейчас нужно усиливать интерес бизнеса к модернизации образования на разных уровнях, ведь подобная кооперация выгодна всем участникам процесса.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году правительство выделило более 800 млн грн на создание STEM-лабораторий и профильных кабинетов в школах. Годом ранее эта сумма составляла около 200 млн грн.

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Автор: Григорий Бондарь