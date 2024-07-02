По его словам, от создания новой бригады до момента, когда она станет полностью боеспособной, в лучшем случае проходят месяцы.

Сейчас почти во всех бриагадах, которые воюют на фронте, существует некомплект. Об этом рассказал основатель БО "Реактивна пошта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

Отмечается, что о некомплекте в бригадах говорил и бывший командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. В некоторых случаях он достигает 70%.

"Если говорить о создании новых бригад... Новые бригады создаются под какую-то конкретную задачу, под какой-то участок фронта, [в зависимости] от деятельности. Скажем, инженерные бригады у нас новые создаются. Когда создается новая бригада, она создается на пустом месте. Условно, берется пустое здание, говорят, это ваше ППД (пункт постоянной дислокации), какая-то техника, давайте, занимайтесь поиском всего, чего не хватает, чтобы это все стало воинской частью", – пояснил Нарожный. Видео дня

По его словам, от создания новой бригады до момента, когда она станет полностью боеспособной, в лучшем случае проходят месяцы. Он отметил, что наращивать мышцы на имеющейся бригаде, где есть уже опытные воины и офицеры гораздо легче.

"Разбавлять, грубо говоря, имеющееся подразделение новичками, которых уже будут натаскивать, обучать в конкретных местах. И эта нехватка людей... Вот у нас идет мобилизация. У нас отчитываются об успехах этой мобилизации. У нас секретарь Комитета Верховной Рады по обороне [Роман Костенко] сказал, что Генеральный штаб наконец-то доволен темпом мобилизации, потому что ТЦК получили новые инструменты, люди пошли обновлять данные и так далее Сейчас идет поток новых людей, но они идут из ТЦК не на фронт, они идут в учебные центры", – продолжил эксперт.

После 80 дней в учебном центре мобилизованные приходят в воинскую часть, говорит Нарожный. Но редко эти люди едут непосредственно на линию фронта.

"Как происходит пополнение? Очень редко, когда люди едут непосредственно на линию фронта. А отводится какое-то подразделение, скажем, батальон или бригада на ротацию, в этот момент заводятся туда новые люди, происходит восстановление. И после этого бригада заводится снова на какие-то боевые позиции. Но это все время. У нас сейчас почти во всех бригадах некомплект. Здесь опять-таки ничего секретного нет. Очень трудно найти бригаду, которая полностью укомплектована. Это только у наших медийно-активных бригад формата Азова, Третьей штурмовой и так далее – там, где большое количество добровольцев. Все остальные страдают от некомплекта кадров", – отметил Павел Нарожный.

Эксперт говорит, что система – "это просто лотерея". К примеру, человек пришел по повестке или уклонялся и его поймали на каком-то блокпосту, "он попал в ТЦК, он прошел ВВК, он прошел в армию, и после этого действительная лотерея".

"Будешь ли ты пехотинцем, будешь ли ты водителем, будешь ли ты механиком – это уже зависит от очень серьезного случая. В армии есть огромное количество профессий. У нас на передней линии воюют где-то 20-30%, а все остальные занимаются различными задачами. Даже если взять какую-то механизированную бригаду, которая боевая, в ней не все на передней линии с автоматом [воюют], а больше половины находятся в тылу. И очень важно найти для себя сейчас профессию, пройти курсы такмеда, понимать, что будет, даже не говоря, чтобы спасти своего товарища, спасти самого себя, если ты будешь ранен. Большинство наших людей погибает именно из-за относительно легких ранений – из-за потери крови, кровотечения. Потому что банально нет знаний, потому что банально нет аптечки, которая стоит четыре тысячи гривен, все абсолютно могут себе позволить ее купить", – пояснил он.

Нарожный отметил, что к этому надо готовиться, поскольку "мы все каким-то образом будем иметь отношение к армии".

"Или мы все будем воевать, или мы все будем помогать армии, или кто-то из наших родственников будет в армии. И этим надо заниматься прямо сейчас", – констатировал он.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Немецкое издание Die Welt на днях написало, что Украине нужно мобилизовать 50 тысяч человек ежеквартально и 200 тысяч до конца текущего года, чтобы компенсировать потери и сформировать новые бригады. Отмечается, что в течение последних месяцев Украина значительно отстает от этих показателей.

В то же время военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий называет большие цифры. По его словам, мобилизации 200 тысяч будет достаточно только для того, чтобы стабилизировать фронт, если же говорить о том, чтобы побеждать, "никуда не делась та потребность в полумиллионе за относительно короткое время".

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