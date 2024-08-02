На валютном рынке наблюдается повышенный спрос

Во втором квартале 2024 года гривня в среднем ослабла к доллару США на 4.4%. Причина – рост спроса на иностранную валюту, который продолжился и в дальнейшем. Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка.

Отмечается, что в июле в результате ситуативных и психологических факторов чистый спрос достаточно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты. Это привело к ощутимому ослаблению обменного курса гривни и начало негативно сказываться на курсовых ожиданиях и создавать дополнительные риски для инфляционной динамики.

В то же время в НБУ подчеркнули, что пересмотр тактики интервенций (продажа и покупка валюты) для противодействия временным факторам позволил сбалансировать рыночную ситуацию. Увеличение интервенций вместе с ожидаемым снижением объемов внешней финансовой помощи обусловило сокращение международных резервов до 37,9 млрд долларов на конец июня.

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Кроме того, разница между наличным и официальным курсами во втором квартале 2024 года, несмотря на ситуативные всплески, не превышала 1,4%, а в конце июня снизилась до 0,7%.

"Минимизация множественности курсов и лучшая "синхронизация" сегментов валютного рынка улучшают способность НБУ сохранять управляемость повышает его способность к самосбалансированию... Постепенная нормализация функционирования экономики будет способствовать снижению структурного дефицита валюты на рынке, однако его объемы будут оставаться значительными на прогнозном горизонте", – подчеркнул регулятор.

Однако потери производственных мощностей, разрушение инфраструктуры и повреждения энергетической системы будут сдерживать восстановление экспорта. Сохранение высоких логистических затрат будет дополнительным фактором умеренного роста экспортной выручки. А продолжение миграции украинцев за границу будет обусловливать отток валюты. В то же время спрос на наличную валюту будет оставаться значительным, и дальнейшие шаги по валютной либерализации будут создавать дополнительный спрос на валютном рынке.

В то же время в НБУ добавили, что и в дальнейшем будут сохранять активное присутствие на валютном рынке для покрытия структурного дефицита валюты, поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности. Приоритетной задачей будет оставаться и защита гривневых сбережений от инфляционного обесценивания.

Курс валют

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 2 августа, вырос на 10 копеек и составляет 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

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