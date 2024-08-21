Укрпочта присоединяется к сервису, установив единую цену доставки в любую страну мира - $6 и 10 грн НДС.

Граждане Украины за рубежом получат сервис доставки документов, прежде всего загранпаспортов, по более низкой стоимости по сравнению с международными коммерческими компаниями.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), которое привлекло национального почтового оператора Укрпочту к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

МИД и Укрпочта заключили Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу для реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений.

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Планируется, что новый сервис доставки паспортов заработает уже в сентябре. Сейчас МИД и Укрпочта определят оптимальные логистические и экономически выгодные маршруты пересылки почтовых отправлений.

"Используя технологию электронной марки с QR-кодом, украинцы в любой точке мира смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты. Единая цена доставки в любую страну мира составит всего $6 и 10 грн НДС, что в разы дешевле по сравнению с коммерческими сервисами. После того, как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его доставку в адрес зарубежного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его дальнейшей выдачи заявителю", - информирует МИД.

Украинцы за границей: новости

По данным Центра экономической стратегии, на конец января 2024 года за границей из-за войны находилось 4,9 млн украинцев.

В июле МИД расширил доступ к консульским услугам за рубежом - добавились 24 учреждения в 20 странах. В целом сеть теперь включает 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

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