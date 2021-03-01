2021 год - особенный для Кондитерского Дома «Вацак». Юбилейный!

Два десятилетия активного роста, плодотворной работы и грандиозных побед! Это история успеха, которая измеряется годами. Однако, начиналось все с маленького семейного бизнеса, на съемной квартире. Из маленькой семьи выросла большая семья Вацак, в которой сейчас более 3000 сотрудников.

«На рынке бизнеса нет стабильности! Никто не удержится, если не будет вкладывать время и деньги в свое развитие. Поэтому, мы учились всему новому, ездили на международные выставки, реагировали на меняющиеся запросы рынка. Мы создали себя и сейчас на нас равняются те, на кого раньше равнялись мы!», — Геннадий Вацак, один из основателей КД «Вацак».

Кондитерский дом "Вацак" был основан 1 марта 2001 года в городе Могилев-Подольский. Сегодня Кондитерский дом "Вацак" — лидер по производству и реализации кондитерских изделий. Ассортимент продукции насчитывает более 200 наименований.

КД «Вацак» имеет много цехов, в каждом из которых происходит кондитерская «магия». Здесь готовят торты на каждый день и для особых событий, выпекают печенье, рулеты и постную продукцию. В прошлом году в каждом цехе состоялась максимальная автоматизация промышленности. А к юбилею было приурочено открытие еще одной сверхсовременной фабрики на площади в 16 000 кв. м.

Отдельный цех занимается приготовлением зефира, он на основе агар-агар, яблочного пюре и яичного белка. Зефир может быть со сгущенным молоком, орехами и глазурью. В другом цехе производство печенья, более 30 видов и каждый имеет свой оригинальный вкус и дизайн. Самый удивительный цех – индивидуальных заказов, который воплотит Ваши самые изысканные кондитерские фантазии и подарит незабываемый праздник.

В крупнейшем цехе создают более 100 видов вкуснейших тортов и пирожных. Также, недавно КД «Вацак» начал выпекать всеми любимые хлеб, калачи, плетенки, караваи – теплые и вкусные, душистые и окутанные любовью.

«Кондитерский Дом предлагает Вам самые изысканные вкусы кондитерских изделий с историей. За 20 лет мы восстановили для Вас гамму любимых сладостей из детства, а также создали новые, уникальные десерты Кондитерского Дома «Вацак», — говорит Виктория Вацак, одна из основателей КД «Вацак», главный технолог.

В основе всех изделий только высококачественное натуральное сырье. КД «Вацак» не борется за поставщика, поставщики сами стремятся работать с нашей компанией! У нас привилегии выбора и цен! Все контракты с иностранными и отечественными товаропроизводителями сырья заключаются без посредников, что существенно снижает цену. Не менее значимую роль играет собственная уникальная рецептура и новейшие технологии которые позволяют изготавливать вкусную и качественную продукцию.

В этот юбилейный год Кондитерский Дом «Вацак» ознаменовался выходом на международный рынок, открыли фирменные магазины в Беларуси, Молдове, Словакии и Польше; получил международный Сертификат соответствия качества; прошел все лабораторные исследования, а также бюрократические процедуры и смог доставить десерты с коротким сроком годности на зарубежные рынки. Компания не имеет раздела производства для Европы и для Украины, — шкала ценностей едина, как производственная, так и человеческая.

Кондитерский Дом «Вацак» — компания, для которой нет ничего невозможного! Компания, которая динамично развивается, каждый год набирает обороты и непрерывно расширяет свои границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН