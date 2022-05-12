Также запрещено принудительное исполнение судебных решений, где должниками являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставщики электроэнергии и воды.

Верховная Рада запретила принудительное исполнение решений судов о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности по принудительному исполнению судебных решений, решений других органов (должностных лиц) в период действия военного положения" (регистрационный номер 7317) проголосовало 318 народных депутатов.

Кроме физлиц, законом также запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым является ряд юридических лиц.

В частности, тех, которые осуществляют деятельность по:

производству, передаче, распределению, поставке электрической энергии,

водоснабжению и водоотведению,

выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводству, производству пищевых продуктов,

предоставлению доступа к сети Интернет,

производству вакцин,

исследованиям в области биологических наук,

космическую деятельность;

предприятия оборонно-промышленного комплекса,

органы военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, учреждениях и организациях, которые входят в состав Вооруженных сил Украины,

предприятия железнодорожного транспорта.

Согласно закону, в период действия военного положения или иной документ, вынесенные в исполнительном производстве частным исполнителем, если они противоречат требованиям этого закона, могут быть отменены постановлением руководителя органа государственной исполнительной службы или руководителя структурного подразделения территориального органа Минюста.

Законопроект также изменяет порядок привлечения частных исполнителей к дисциплинарной ответственности.

Также в период военного положения не проводятся плановые и внеплановые проверки частных исполнителей, не действует Дисциплинарная комиссия частных исполнителей при Министерстве юстиции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в законопроектах также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать надлежащий уровень инфраструктуры и ее восстановление.

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