За принятие закона проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада приняла закон о недопущении снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, за принятие в целом законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о возможности исключения периода страхового стажа для исчисления пенсии во время военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" (№7453) проголосовал 291 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается недопущение снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Несколько ранее в Кабмине заявили, что до завершения года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты.

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