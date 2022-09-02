Ирпень начал сотрудничество с компанией SOCAR еще в 2014 году.

В рамках проекта "SOCAR. Украина. Вместе", SOCAR Energy Ukraine восстановила поврежденную Ирпенскую школу №12 имени Зарифы Алиевой.

Сегодня, 1 сентября, ученики пришли в отремонтированную школу №12, которая еще несколько месяцев назад была полуразрушена захватчиками. Теперь у нее новая крыша, окна и витражи, обновлен фасад, отремонтированы классы и кабинеты, спортзал, который больше всего пострадал от взрыва, а также установлены санузлы в бомбоубежище.

"Для нас большая радость вернуть детям возможность учиться в стенах родной школы. Для SOCAR дело чести поддерживать Украину и украинцев в любые времена, а особенно сейчас, когда так много разрушений и много кто нуждается в помощи", – отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR.

"Мы благодарны компании SOCAR за приобщение к восстановлению нашего города и школы №12 в частности. Теперь дети имеют возможность начать новый учебный год, как положено – в хорошем отремонтированном помещении", – заявил Ирпенский городской голова Александр Маркушин, недавно объявивший о создании "Фонда восстановления Ирпеня", который мэр основал вместе с председателем Инвестиционного совета Ирпеня Владимиром Карплюком и Народным депутатом Украины Сергеем Тарутой.

"Ирпень начал сотрудничество с компанией SOCAR еще в 2014 году. С тех пор украинский менеджмент компании показал пример эффективного государственно-частного партнерства и крепкой украино-азербайджанской дружбы. Убежден, что это только начало большой истории сотрудничества", – добавил глава Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк.