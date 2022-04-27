Президент подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих.

Командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергею Наеву присвоено звание Героя Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.

"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Сергею Наеву, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины", - отметил глава государства.

Президент также сообщил, что сегодня подписал указы о награждении государственными наградами Украины 173 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о присвоении звания Героя Украины шестерым защитникам. Тогда же он отметил государственными наградами 188 военнослужащих Вооруженных сил, 553 бойцов Национальной гвардии, 64 пограничников, пять полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее глава государства присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-майора.

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