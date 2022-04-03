Президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-майора.
Соответствующий указ №207/2022 обнародован на сайте главы государства.
"Присвоить военное звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Новое звание Арестовича:
3 апреля 2022 года советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему было присвоено воинское звание подполковника.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.