Занятые позиции являются тактически важными.

Силы обороны Украины восстановили положение южнее села Ивановское в Донецкой области, сообщает DeepState.

"Бойцы 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко зачистили и заняли позиции московитов южнее н.п. Ивановское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны используют любую возможность для продвижений и освобождения территории. В DeepState подчеркивают, что занятые позиции, учитывая тактическое положение имеют определенный вес, ведь в направлении бойцов находится левый фланг наступающих оккупантов в Ивановском.

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В то же время отмечается, что враг продвинулся в Новобахмутовку, также оккупанты продвинулись в Очеретино.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, в России заявили о якобы полном захвате Новомихайловки Донецкой области. Однако часть этого населенного пункта до сих пор контролируют Силы обороны Украины. В 79-й бригаде отметили, что враг действительно сейчас уже находится в населенном пункте. Бои продолжаются непосредственно в селе, а не только на окраинах.

Кроме того, издание Bild отмечало, что у ВСУ не осталось средств ПВО в районе Часового Яра. Кроме того, оккупанты заняли 30% города Красногоровка.

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