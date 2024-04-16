Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал закон о мобилизации​​​.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал новый закон о мобилизации в Украине. По его словам, "это лучший вариант, на который мы могли надеяться".

"Принципиальные замечания, которые я направил как уполномоченный в профильный комитет, на мой взгляд, практически все были учтены", – отметил он на брифинге.

По словам Лубинца, стоит понимать, что на передовой сейчас идет очень тяжелые бои. У военных, которые находятся на фронте, должна быть возможность, в частности, получить отпуск. Но для этого необходимо увеличить количество украинцев в рядах ВСУ.

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Омбудсман отметил, что, по его мнению, "теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения".

"Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности проверку своих данных в реестре, и после этого те, кто не будут выполнять нормы закона, будут подпадать под действия опять же демократических принципов в нашем государстве. Это ТЦК обращаются в органы НПУ и исключительно органы Нацполиции, открывая уголовное или административное производство, занимаются лицами, которые не выполняют действия принятого закона", – сказал он.

Закон о мобилизации: это стоит знать

Во вторник, 16 апреля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации​​​. Законопроект №10449 Верховная Рада Украины приняла в целом 11 апреля.

Согласно документу, мобилизация будет проходить с 25 лет. ПРи этом предельный возраст во время общей мобилизации, как и ранее, составляет 60 лет для всех категорий военнообязанных.

Американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж считает, что Украине необходимо мобилизовать около полумиллиона человек. Однако он подчеркивает, что для них надо провести очень основательные учения.

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