Военные музыканты Военно-морских сил ВСУ провели праздничный концерт под окнами многоэтажного дома, в котором проживает 100-летний ветеран.

Командование ВМС Украины, сегодня, 9 мая, поздравило с Днем победы 100-летнего ветерана Второй мировой войны, морского пехотинца Ивана Кулибабу.

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Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Украины на странице в Facebook.

Военные музыканты Военно-морских сил ВСУ провели праздничный концерт под окнами многоэтажного дома, в котором проживает 100-летний ветеран Второй мировой войны.

Представители командования ВМС ВС Украины во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапою поздравили ветерана войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Трофимовича Кулибабу с очередной годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Руководство украинского флота пожелало заслуженному офицеру и Герою войны крепкого здоровья в его 100 лет. К поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие. Традиционно, для Ивана Трофимовича играл военный оркестр и звучали пожелания от гостей", – отмечают в ВМС.

Ветеран вышел на балкон, откуда поприветствовал собравшихся.

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Авторы: Александр Топчий, Лариса Козовая