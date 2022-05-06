По словам городского головы, в ближайшие дни существует высокая вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, 8-9 мая в городе будет усилено патрулирование, однако усиление комендантского часа не планируется.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что если кто-то захочет возложить цветы к мемориалам или памятникам, то он может сделать это в частном порядке.

"Также в эти дни будет усилено патрулирование в городе, охрана общественного порядка", - сообщил глава города.

Кличко обратился к киевлянам с тем, что сейчас не время для массовых гуляний или отдыха на природе большими компаниями. "Будьте внимательными и соблюдайте правила безопасности военного времени", - призвал он.

Мэр также напомнил, что посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено, ведь во многих из них до сих пор работают пиротехники.

"Также прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины", - подчеркнул городской голова.

Комендантский час 9 мая: что известно

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 мая, в ряде регионов Украины будет введен длительный комендантский час.

По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, ограничение на передвижение граждан будет введено в населенных пунктах, где возможна активизация диверсионно-разведывательных групп, а также провокации.

В Национальной полиции Украины заявили, что готовы к обеспечению безопасности во время проведения публичных мероприятий 8 и 9 мая. Полиция осуществляет круглосуточный мониторинг оперативной обстановки в связи с проведением мероприятий и оценку связанных с этим рисков.

Тем временем на портале Минобороны России появилась информация о том, что в Украине "бандеровцы" якобы что-то замышляют с помощью объектов своей же инфраструктуры.

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