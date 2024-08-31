Самостоятельно ТЦК и СП изъять водительское удостоверение не могут.

В Министерстве обороны объяснили, могут ли лишать военнообязанных граждан права на управление транспортным средством в случае невыполнения предусмотренных законом обязанностей.

Так, самостоятельно ТЦК и СП изъять водительское удостоверение не могут, говорят в ведомстве. Однако в случае невыполнения обязанностей военнообязанным, ТЦК и СП могут подавать иск в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

"Суд будет принимать решение о лишении права управления транспортным средством", – отмечает ведомство.

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Причем решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению. Если же человек обновил данные, его право на управление транспортным средством должны вернуть.

"На следующий день после обновления данных, если это было предусмотрено требованием, ТЦК и СП направляет сообщение об этом в исполнительную службу. Ограничение в праве управления транспортным средством во время мобилизации снимает исполнительная служба", – пояснили в Минобороны.

Мобилизация в Украине

Как известно, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украине действует правовой режим военного положения. Все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на учете по актуальному месту жительства. Если же человек является переселенцем, то он должен стать на учет по новому месту временной регистрации в течение 7 дней с момента регистрации как ВПЛ.

Несколько месяцев назад в Украине начало работать приложение "Резерв+", где до середины июня военнообязанные должны были обновить свои данные. С 18 мая "выполнили свой долг" около 5 миллионов украинцев, рассказали в Минобороны.

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