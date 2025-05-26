Кличко во время награждения ко Дню Героев Украины: С начала 2025 года Киев передал на фронт более 16 000 дронов

С начала года Киев передал на передовую уже более 16 тысяч дронов, а в целом помощь армии от столицы увеличилась до 6 млрд грн. Об этом сообщил Виталий Кличко после вручения наград ко Дню Героев Украины.

"По случаю Дня Героев Украины вручил военным и волонтерам 48 наград от столицы: медали "Честь. Слава. Держава" и Благодарности от Киевского городского головы. О защитниках столица заботится каждый день. С января 2025-го бойцам на фронт столица передала более 16 000 дронов разных типов, свыше 100 систем РЭБ, машины и другое необходимое оснащение. Недавно Киевсовет увеличил помощь армии еще на 500 млн грн. В общей сложности это уже 6 млрд с начала этого года", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что город поддерживает также защитников, которые вернулись с фронта, и семьи павших Героев.

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"За 2 года увеличили бюджет поддержки почти в 2,5 раза — с более 720 млн грн в 2023 году до почти 1,76 млрд грн в 2025-м. Подавляющая часть — это выплаты ветеранам и семьям защитников. Обновили порядок льгот и гарантий – теперь он охватывает всех киевлян-защитников и их семьи", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город и дальше будет помогать военным и делать все возможное, чтобы возвращение с фронта к мирной жизни было для них не новым вызовом, а новым началом.