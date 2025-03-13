Мэр Киева Виталий Кличко распорядился увеличить помощь Силам обороны еще на полмиллиарда гривен. Об этом он сообщил сегодня на сессии Киевсовета.

"К нам постоянно обращаются разные подразделения с запросами о помощи на самое необходимое оснащение. Дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 миллионов гривен на финансирование потребностей военных Вооруженных сил Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Он также напомнил, что в январе Киевсовет увеличил помощь военным на 5 миллиардов гривен.

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"В январе мы направили 5 млрд грн на поддержку наших защитников. А также – на помощь их семьям, на реабилитацию и выплаты ветеранам. Сейчас добавляем еще полмиллиарда", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил на поддержку Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов – почти 10 миллиардов гривен.

Также Виталий Кличко сообщал, что с января 2025 года громада столицы передала на фронт уже более 2 600 дронов разных типов, а также системы РЭБ.