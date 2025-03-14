Мэр Киева Виталий Кличко передал новую партию дронов от киевлян 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. В этом году столица направила на потребности 72 бригады уже 15 миллионов гривен. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня, в День украинского добровольца, от громады Киева передал новую партию помощи бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев". На фронт отправились еще 800 FPV-дронов. С начала этого года из городского бюджета 72-й бригаде столица уже выделила 15 млн грн на оснащение и неотложные потребности военных", - сообщил Виталий Кличко.

В частности, по словам Кличко, в январе бойцам 72 бригады Киев уже передавал 500 БпЛА – 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, за которыми обращались военные.

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Мэр отметил, что с начала года на помощь Силам обороны столица выделила уже 5,5 миллиарда гривен.

"В этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Также поручил исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Вместе это уже 5,5 млрд грн. За эти деньги защитники покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оборудование", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил на поддержку Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов – почти 10 миллиардов гривен.