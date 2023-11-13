Городская власть нашла возможность помогать защитникам и в следующем году, несмотря на то, что парламент изъял из местных бюджетов военный НДФЛ. В частности, на программу "Защитник Киева" в бюджете на 2024 год заложен 1 млрд грн. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев подготовил проект бюджета столицы на следующий год. При том, что парламент фактически лишил столицу и другие города и поселки возможности помогать ВСУ, забрав военный НДФЛ, Киев продолжит поддерживать наших защитников. В 2024 году столица направит еще миллиард гривен по программе "Защитник Киева" на поддержку наших воинов. А также – продолжит привлекать помощь от наших партнеров, чтобы передавать на фронт самое необходимое", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева заверил, что, несмотря на сокращенные финансовые возможности, столица и дальше будет помогать военным подразделениям, которые будут обращаться за помощью.

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"Громады и так платили в Госбюджет 40% НДФЛ, а столица – 60%. Теперь же у громад заберут еще больше средств. О которых вряд ли увидим подробные отчеты от центральной власти – куда именно они пошли. Но мы продолжим, в условиях ограниченных возможностей, помогать ВСУ, военным подразделениям, которые к нам обращаются", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев предусмотрел более 6,2 миллиарда гривен на поддержку ВСУ.

Также сообщалось, что 10 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий передачу налога на доход физических лиц военных от местных громад в государственный бюджет задним числом, с 1 октября текущего года.