Для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней.

В Киеве отопительный сезон закончится 8 апреля. Соответствующее решение приняли городские власти.

Как объяснил мэр столицы Виталий Кличко, данное решение принято с учетом погодных условий: ожидается стабильное существенное потепление.

"8 апреля завершаем в Киеве отопительный сезон... Каждый год решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здания раньше", - отметил он.

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По словам Кличко, для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы - одна из крупнейших в Европе и насчитывает более 2,7 тыс км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных.

Отопительный сезон в Киеве

Отопительный сезон в столице начался 20 октября 2022 года. Учитывая многочисленные вражеские атаки на объекты критической инфраструктуры, город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы.

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