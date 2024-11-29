Глава ГУР отметил, что у него нормальные отношения с Офисом президента.

Информация об увольнении руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова не соответствует действительности. Об этом заявил глава ГУР в комментарии BBC News Украина.

"Очередной вброс, уже далеко не первый", - сказал он.

Буданов поделился с журналистами, что у него нормальные отношения с Офисом президента. Руководитель ГУР отметил, что "это обычный рабочий формат".

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"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного - вбрасывание слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", - рассказал он.

Глава ГУР добавил, что война продолжается и перед разведывательным органом стоит много задач. Он считает, что любые угрозы, которые исходят от российского режима, гипотетически реальны.

Буданов заявил журналистам, что последние угрозы российского диктатора Владимира Путина об использовании против украинцев новых баллистических ракет являются попыткой помешать закончить войну. Он подчеркнул, что РФ уже использует против Украины практически все виды имеющихся вооружений:

"Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали".

Слухи об увольнении Кирилла Буданова - что известно

В ноябре некоторые украинские СМИ писали о якобы увольнении Кирилла Буданова с должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. По их словам, президент Владимир Зеленский уже нашел кандидата на замену. Тем не менее глава Украины публично опроверг эту информацию.

Отмечалось, что инициатором увольнения Кирилла Буданова якобы стал глава Офиса президента Андрей Ермак. Официально это заявление не подтвердилось.

Напомним, что недавно Буданов говорил о том, что коррупция и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Об этом он сказал в ответ на расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

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