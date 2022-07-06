Ким отметил, что большинство людей сравнивают то, что предлагают россияне, и то, что было в Украине, и никто не хочет жить под оккупацией.

Российские войска ожидали, что Херсонская и Николаевская области будут их встречать с цветами и переходить на их сторону, но даже под временной оккупацией никто из украинцев не соглашается на кооперацию с россиянами.

Об этом сказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "УП".

"Время играет против нас. Много людей, которые ждали, сейчас выезжают через Крым, через Россию. Они возвращаются в Украину, сделав большой круг, потому что оккупанты не пропускают через линию столкновений. Часть людей наоборот стала еще агрессивнее и вступает в партизанское движение, которое там, на Херсонщине, сейчас очень активно развивается, и действительно помогает нашим ВСУ", - прокомментировал Ким настроения на херсонцев.

По его словам, некоторые люди ждут и уже злятся, "почему украинские войска так долго идут".

"Есть объективные и субъективные причины, почему мы это делаем. Не мы, а ВСУ. Настроения там очень разные, но никто не любит россиян", - добавил он.

В то же время, Ким отметил, что большинство людей сравнивают то, что предлагают оккупанты, и то, что было в Украине, и никто не хочет жить под оккупацией и диктатурой захватчиков.

"Это, в принципе, тот парадокс, с которым встретились россияне. Потому что они ожидали, что Херсонщина, Николаевщина будут их встречать с цветами и переходить. Но даже под оккупацией никто из наших соотечественников не соглашается на кооперацию с россиянами", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских войск.

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