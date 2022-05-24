Ведущий украинский оператор телекоммуникаций Киевстар направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности Украины и реализацию гуманитарных проектов.

От начала масштабного вторжения России в Украину, национальный телеком оператор уплатил в госбюджет 3 млрд грн налогов и сборов, перечислил в благотворительные фонды 33 млн грн и предоставил абонентам поддержку бонусами и бесплатными услугами связи на сумму более 420 млн грн.

Ведущий украинский оператор телекоммуникаций Киевстар направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности Украины и реализацию гуманитарных проектов. В частности, компания перечислила на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны более 33 млн гривен. Абоненты компании также присоединились к сбору средств на благотворительность и, с помощью выделенных оператором коротких номеров и сервиса СМАРТ-Деньги, перечислили на гуманитарные нужды больниц и военных более 3,2 млн грн.

Самой главной своей задачей компания считает обеспечение в стране стабильной, непрерывной связи. Так, в первом квартале 2022 года оператор инвестировал в развитие связи 659 млн грн. Благодаря круглосуточной работе специалистов компании, 95% базовых станций телеком сети работают в обычном режиме, обеспечивая граждан Украины услугами мобильной связи и интернета. За время военных действий компания построила более 100 новых объектов мобильной связи и подключила к бесплатному интернету 1 150 бомбоубежищ в разных городах Украины.

Киевстар заботится, чтобы абоненты могли общаться с родными и близкими, где бы они не находились. За время войны абонентам было оказано безвозмездных услуг или специальных условий работы услуг на сумму эквивалентную 425 млн грн. В частности, абоненты, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут звонить на номера сети и пользоваться "Домашним Интернетом" без оплаты. А в 16 странах мира, куда вынужденно выехали миллионы украинских женщин и детей, абоненты получают услуги связи по тем же тарифам, что и в Украине. Кроме того, Киевстар обеспечивает бесплатной мобильной связью медиков, работающих в зонах риска.

Киевстар остается надежным партнером государства и помогает обществу преодолевать сложности военного времени. Как крупнейший налогоплательщик в телеком отрасли, оператор перечислил государству с 24 февраля по сегодня более 3 млрд грн налогов и сборов. Также компания предоставляет свои каналы связи Госслужбе по чрезвычайным ситуациям для оперативного информирования населения. За период с 24 февраля через сеть компании было передано более 185 миллионов сообщений с жизненно важной информацией.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на конец 2021 года обслуживал 26,2 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая главный офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.