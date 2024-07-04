Киевстар дополнительно закупит 848 промышленных генераторов для сети

С начала полномасштабного вторжения компания заменила на базовых станциях мобильной связи 115 000 литиевых аккумуляторов.

Национальный оператор электронных коммуникаций увеличит парк генераторов, а также литиевых аккумуляторов для усиления устойчивости сети связи во время блэкаутов.

"Мы продолжаем укреплять энергонезависимость сети, осуществляем замену элементов питания, закупаем дополнительные генераторы. Компания вложила в этот проект уже более 1 млрд грн", - прокомментировал Виталий Губенко, начальник департамента операционной поддержки Киевстара.

С начала полномасштабного вторжения компания заменила на базовых станциях мобильной связи 115 000 литиевых аккумуляторов (за одну батарею берется номинал АКБ 12 V 100 A*ч), которые используются в качестве резервного источника питания во время отключений электроэнергии. Новые аккумуляторы имеют лучшие характеристики, что позволит увеличить автономность работы телеком-оборудования без электроэнергии до 4 часов и более. В ближайшее время будет закуплено еще 61 766 литиевыхаккумуляторов.

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Кроме этого, Киевстар во время отключений электроэнергии использует генераторы и сотрудничает с бизнесом, который готов предоставлять на коммерческой основе свои генерирующие мощности. Все желающие могут присоединиться к проекту "Объединимся ради победы" через аппликационную форму на сайте оператора.

Сейчас 2322 генератора поддерживают работу ключевых объектов телеком-сети Киевстар в случаях обесточивания. В частности, все определенные в рамках соответствующего решения СНБО критически важные объекты обеспечены генерирующими мощностями для удержания связи в течение как минимум трех суток в случае полномасштабного блэкаута. В ближайшее время компания закупит еще 848 стационарныхгенераторов, которые имеют большие мощности по сравнению с переносными генераторами. С начала 2022 года для обеспечения работы генераторов было использовано 1,3 млнлитров дизтоплива и более 0,5 млн литров бензина.

Также Киевстар оборудовал источниками бесперебойного питания 23 тысячи многоквартирных домов для обеспечения работы услуги "Домашнего Интернета" при отключении электроэнергии.

К сожалению, даже несмотря на все усилия сотрудников Киевстар, подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно. Кроме того, после четырех часов работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют не менее 8 часов стабильного электропитания для полной перезарядки. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии являются масштабными и длительными, Компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций генерирующими мощностями.

Компания надеется на понимание абонентов и их взвешенное отношение к пользованию услугами связи в случаях длительных блэкаутов. Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, осуществление видео-звонков) через мобильный интернет, что позволит уменьшить нагрузку на базовые станции и продолжить их работу. Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах. Также напомним об услуге "Национальный роуминг": в случае исчезновения сигнала мобильной сети своего оператора, абонент может попробовать воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера. Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в сетях других операторов, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности, 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua