Предлагалось переименовать улицу Московскую в Князей Острожских, а Волгоградскую – в Романа Ратушного.

В четверг, 8 сентября, две комиссии Киевсовета поддержали переименование Московской и Волгоградской улиц в столице. Но затем депутаты от фракции "Европейская солидарность" заблокировали изменение названия первой улицы.

Об этом в своем Facebook рассказала депутат Алина Михайлова.

"Сегодня две комиссии Киевсовета рассматривали переименование Московской на улицу Князей Острожских и Волгоградской на улицу Романа Ратушного. Далее в бой пошла комиссия местного самоуправления. Где депутаты от ЕС... заблокировали переименование улицы Московской", - написала она. Видео дня

Так, первый заместитель председателя комиссии от ЕС Динара Габибулаева предложила переименовать Московскую в улицу Европейского Союза (улицу ЕС).

"Представляете себе уровень безумия?" - выразила возмущение Михайлова таким предложением, поскольку это, по ее словам, "политический хайп". Она назвала депутатов от ЕС хайпожорами и сказала, что они устроили детский сад.

"Самая патриотическая фракция Киевсовета ради политического хайпа выдвинула абсолютно незаконное и непроцедурное решение. Оно нарушало результаты голосования громады, работы экспертов и законную процедуру, было бы снесено первым же судом, но в чьем-то воображении выглядело бы прикольно: улица ЕС в центре Киева!" - добавила депутат.

Поэтому после волны споров проект просто сняли с рассмотрения, потому что он "вызывает большие дискуссии".

"Еще раз: переименование улицы в центре Киева, названной в честь столицы государства-агрессора, вызывает дискуссии. Потому что кому-то хочется пренебречь законной процедурой и мнением киевлян, но иметь улицу, созвучную со своей партией", - подчеркнула Михайлова.

Поэтому она призвала как можно скорее разблокировать это переименование и проголосовать сегодня же за улицу Князей Острожских.

"Стыд, что блокируете его вы (ЕС - УНИАН.), а не ОПЗЖ или "Єдність", - пристыдила депутат коллег.

Также Михайлова призвала киевлян сделать выводы, ведь 30% жителей столицы голосовали именно за ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве окончательно "дерусифицировали" театр Леси Украинки.

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