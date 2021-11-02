​По его словам, недавно и очень неожиданно вокруг объекта строительства начались "грязные танцы".

Владелец ООО "Вуд Гейтс" Игорь Сирик призывает депутатов Киевсовета уважать закон, а СМИ не распространять неподтвержденную информацию относительно строительства жилого комплекса в Святошинском районе Киева, по ул. Отдыха, 25.

​Основатель строительной компании "Вуд Гейтс" Игорь Сирик прокомментировал на своей странице в Facebook ситуацию, сложившуюся вокруг строительной площадки в Святошинском районе.

​На улице Отдыха, 25, ООО "Вуд Гейтс" планирует строить современный ЖК, средней ценовой категории, который будет способствовать развитию окружающей инфраструктуры спального района. Компания имеет полный пакет разрешительной документации от КГГА на начало строительства, положительные заключения всех экспертиз.

​"Еще в 2010 году Киевсовет предоставил своим решением земельному участку статус "Под жилую застройку" и передал в частную собственность предыдущим владельцам – жилищно-строительному кооперативу "Мир жилья". В июне 2020 года ООО "Вуд Гейтс приобрел этот земельный участок. То есть земля является частной собственностью застройщика! Повторяю, это важно: никаких возражений со стороны КГГА и государственных контролирующих органов относительно проекта строительства никогда не было и нет. Проект ЖК соответствует Генеральному плану застройки Киева, все экспертизы подтвердили, что участок не имеет ни исторической, ни ландшафтной, ни природно-экологической ценности, и пригодна к застройке. Соответствующее разрешение на начало строительства выдала Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины", — отметил Сирик.

​По его словам, недавно и очень неожиданно вокруг объекта строительства начались "грязные танцы".

​"Группа депутатов Киевсовета, среди которых Денис Москаль, Алина Михайлова, Александр Заболотный и Марина Антощук, начали убеждать депутатов в том, что проект ЖК вроде бы не соответствует нормам строительства, что на площадке, мол, растут возрастные дубы, которые имеют большую ценность и тому подобное. И хотя по выводам многочисленных экспертиз было определено, что все 6 дубов больные и не имеют никакой ценности, а за удаление зеленых насаждений бывший владелец участка еще в августе 2019 года заплатил в городской бюджет 705 тысяч гривен, Денису Москалю и его союзникам удалось пролоббировать принятие Киевсоветом решение об объявлении частной земельного участка ООО "Вуд Гейтс" ландшафтным заказником местного значения "Зеленая мечта"! Это произошло 11 марта 2021 года. Решение было настолько беспрецедентным, что после его отмены, 25 июня текущего года Окружным административным судом Киева, у городского совета даже не хватило мужества для его обжалования! Апелляционную жалобу Киевсовет отозвал", — констатирует владелец ООО "Вуд Гейтс".

​Игорь Сирик напомнил также, что будучи депутатом Киевсовета VI созыва (2018-2014 годы), Денис Москаль лично голосовал за предоставление земельному участку по ул. Отдыха, 25, статуса жилой застройки! Между тем, рассказывает Сирик, с недавнего времени на строительной площадке начали регулярно появляться до боли знакомые киевлянам "титушки". Под лозунгами защиты Киева от мародеров-застройщиков, подстрекающие местных бабушек и дедушек до стычек с охраной, парни свалили строительный забор и начали творить другой беспредел.

​"И все это сопровождается откровенно заказными новостями и статьями в СМИ о сохранении Киева от воров-застройщиков! Я - честный бизнесмен! Я создаю рабочие места, развиваю инфраструктуру, плачу налоги! Я хочу работать в Украине, заниматься честным и открытым бизнесом! Поэтому я обращаюсь к СМИ с искренней просьбой не распространять ложную манипулятивную информацию и фейки. Также хочу обратиться ко всем остальным, и в частности - депутатам Киевсовета: уважайте закон и действуйте в соответствии с законом! Ведь мы вместе строим европейское, а не сомалийское общество", — резюмировал Игорь Сирик.

Автор: Григорий Бондарь