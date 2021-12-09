Женщина факт нарушения карантина отрицает, однако в суд решила не идти.

Святошинский районный суд Киева оштрафовал женщину за проезд в междугородней маршрутке без документа о вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится в решении суда от 2 декабря.

В документе сказано, что 26 октября женщина ехала из Киева до Житомира в микроавтобусе межобластного сообщения без отрицательного теста и COVID-сертификата. Тем самым она нарушила постановление Кабинета министров.

В суд, куда патрульные передали составленный протокол, женщина не явилась. Судья, исследовав видеозапись с камер полиции, установила, что ответчица свою вину не признает и выражает несогласие с установленными правилами перевозок.

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По результатам рассмотрения дела женщину признали виновной и обязали уплатить 17 тысяч гривень штрафа и 454 гривни судебного сбора. Она может обжаловать постановление в течение 10 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцев начали штрафовать за отсутствие документов, удостоверяющих личность, на улице. Это предусмотрено "карантинным" постановлением Кабмина. Соответствующие решения, в частности, уже приняли суды на Сумщине и во Львове.

Как известно, 20 сентября на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о продление адаптивного карантина режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

Автор: Виолетта Орлова